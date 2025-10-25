El Arosa quiere mantener su mejor versión en Arteixo

Tras la descarga de adrenalina que supuso el encuentro contra el Noia en A Lomba, el Arosa juega hoy (18.00 horas) en Ponte dos Brozos ante un Atlético Arteixo que, pese a ocupar puestos cercanos al descenso, compite en todos sus encuentros. Los arlequinados buscarán en el duelo sumar tres puntos y mantenerse en la lucha por alcanzar al Compostela, que lidera la clasificación. Gonza, técnico del equipo arousano, hace hincapié en el rival, del que apunta que «cuenta con buenos futbolistas y puede hacer daño al contrario de varias maneras; por eso, tenemos que centrarnos en aquello que hacemos bien, ser contundentes a nivel defensivo y manejar los tiempos del partido, tratar de imponer nuestro juego y traer los tres puntos». En el apartado ofensivo, Gonza destaca que «llevamos 17 goles, pero tenemos que mejorar nuestras capacidades en ciertos momentos para ayudarnos a tener los partidos más controlados, aunque creo que, en ese aspecto, estamos haciendo las cosas bien».

El técnico arlequinado no podrá contar con la participación de Martín Diz y Mario, que continúan recuperándose de sus molestias, mientras que Tafah Kanté es lesionado de larga duración.

El Arosa no es el único equipo de la comarca que juega esta tarde. El Cambados viaja a Viveiro en A Coruña para enfrentarse al Silva (16.00 horas). Los cambadeses tratarán de sumar los tres puntos para dejar atrás a un rival directo en la lucha por la permanencia y sumar su segundo triunfo en esta campaña, la del regreso a la Tercera RFEF casi tres décadas después.

El único equipo de la comarca que jugará mañana es el Céltiga, que recibe en el Salvador Otero al Viveiro (12.00 horas). Los isleños adelantan a la mañana el encuentro para no coincidir con la disputa del Clásico de La Liga entre el Real Madrid y el Barcelona. Tras su victoria en el derbi de Burgáns, los isleños intentarán sumar los tres puntos ante un rival directo en la lucha por escapar del descenso.