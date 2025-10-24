Rugby | Liga Gallega Sénior
Os Ingleses defiende su liderato en Fontecarmoa
Se medirán mañana (18.00 horas) a la fusión entre Zalaeta y Santiago
Después de tres victorias, Os Ingleses vuelve a Fontecarmoa mañana sábado (18.00 horas) para medirse a un proyecto que nace de la fusión entre los clubes Santiago y Zalaeta de A Coruña.
La actual clasificación otorga un claro favoritismo a los vilagarcianos y el técnico David Lema no oculta que «enfocamos pensando en nosotros, siguiendo la línea que venimos haciendo. Intentando que vayan saliendo lo que estamos trabajando muy bien durante la semana. Estamos incorporando cosas a la idea de juego. Queremos seguir en esa dinámica».
Acerca del rival entiende que «es una mezcla entre gente veterana del Zalaeta de A Coruña y la más joven del Santiago. Tenemos que intentar hacer los cinco puntos y repartir los minutos».
