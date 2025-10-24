Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rugby | Liga Gallega Sénior

Os Ingleses defiende su liderato en Fontecarmoa

Se medirán mañana (18.00 horas) a la fusión entre Zalaeta y Santiago

Los vilagarcianos están invictos en lo que va de competición. | Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

Después de tres victorias, Os Ingleses vuelve a Fontecarmoa mañana sábado (18.00 horas) para medirse a un proyecto que nace de la fusión entre los clubes Santiago y Zalaeta de A Coruña.

La actual clasificación otorga un claro favoritismo a los vilagarcianos y el técnico David Lema no oculta que «enfocamos pensando en nosotros, siguiendo la línea que venimos haciendo. Intentando que vayan saliendo lo que estamos trabajando muy bien durante la semana. Estamos incorporando cosas a la idea de juego. Queremos seguir en esa dinámica».

Acerca del rival entiende que «es una mezcla entre gente veterana del Zalaeta de A Coruña y la más joven del Santiago. Tenemos que intentar hacer los cinco puntos y repartir los minutos».

