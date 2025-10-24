Burgáns cierra una parte de su grada

La grada de Tribuna del campo de Burgáns será parcialmente clausurada de cara a los próximos encuentros. La razón que ha llevado al Concello, propietario de la instalación, a tomar esta determinación es el mal estado de la cubierta en esa zona y que, durante el derbi entre Juventud de Cambados y Céltiga, ya hizo caer un peligroso cascote entre el público.

Desde el club son los primeros en reconocer el mal estado de la instalación. Un hecho que ha derivado en la presentación esta misma semana del proyecto llamado a terminar con los problemas estructurales de la grada, en lo que respecta a las vigas y material de su cubierta y que ascenderá a más de 90.000 euros. El temor de la entidad presidida por Eladio Oubiña estaba en que fuese clausurado todo Burgáns, lo que derivaría en un problema no solo económico, sino también deportivo ante la dificultad de encontrar otro campo alternativo para una categoría como la 3ª RFEF.

El lugar de la grada que se cerrará al público está perfectamente localizada debido a que es una zona de la cubierta afectada muy concretamente por la corrosión que produjo durante años las ramas de unos eucaliptos allí situadas, espacio donde precisamente se produjo la caída del cascote de óxido en la grada.

Estado que presenta la cubierta de la zona que será acordonada. / Iñaki Abella

Eladio Oubiña, presidente del Cambados, considera que «el que se cierre parte de la grada es el mal menor que toca asumir para que Burgáns pueda volver a ser pronto la instalación que se merece Cambados. Es importante tomar las medidas de seguridad necesarias, pero también hay que tener en cuenta el daño que podría suponer para el club no poder jugar en Burgans ni contar con una zona protegida durante los días de invierno».

Otra cuestión que está pendiente de gestionar, a la espera de que avance el proceso de licitación, es que la reforma integral de la cubierta pueda realizarse durante la época estival para que repercuta lo menos posible con las necesidades deportivas y de competición del campo de Burgáns. Cabe recordar que el cambio de cubierta más reciente en un campo de fútbol fue la realizada en A Lomba, y que obligó al Arosa a jugar durante más de una temporada en el Municipal de Vilaxoán.

El primer encuentro en el que no se podrá contar con parte de la grada de Tribuna será el que se celebre el 2 de noviembre con el Gran Peña como rival. Esta decisión de cerrar una determinada zona de la grada no es óbice para que los operarios municipales realicen allí labores de comprobación de la cubierta para evitar más desprendimientos a la espera de que arranquen los trabajos de la renovación integral de la grada. Una obra demandada desde hace muchos años ante el evidente proceso de deterioro.