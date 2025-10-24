El Arosa tiene una prueba de fortaleza ante el Deportivo

El excepcional arranque de temporada del Arosa juvenil en División de Honor le ha llevado a situarse en la segunda plaza después de las cinco primeras jornadas. Un estatus que comparte con el Deportivo de A Coruña, ambos con 10 puntos, y rivales el domingo a mediodía en Abegondo.

Coruñeses y vilagarcianos llegan a la cita en dinámicas absolutamente paralelas. Sus dos últimos encuentros fueron victorias y solo el Celta, líder con 13 puntos, ha sido capaz de mejorar sus números.

El excelente rendimiento defensivo de los de David López «Perú» se someterá a toda una prueba de solidez al visitar un feudo donde los coruñeses han hecho nueve goles en solo dos partidos después de las goleadas al Racing de Ferrol (5-1) y a la Gimnástica de Torrelavega (4-1). Por contra, los arlequinados, pese a contar solo con una portería a cero, nunca han encajado más de un gol hasta la fecha.

Con canteras de la talla de clubes como el Oviedo, Sporting de Gijón y Racing de Santander por detrás en la tabla, el Arosa tratará en A Coruña de dar un paso más en su fortaleza.