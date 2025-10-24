Fútbol | División de Honor Juvenil
El Arosa tiene una prueba de fortaleza ante el Deportivo
Empatados en la segunda plaza, se miden el domingo en Abegondo
El excepcional arranque de temporada del Arosa juvenil en División de Honor le ha llevado a situarse en la segunda plaza después de las cinco primeras jornadas. Un estatus que comparte con el Deportivo de A Coruña, ambos con 10 puntos, y rivales el domingo a mediodía en Abegondo.
Coruñeses y vilagarcianos llegan a la cita en dinámicas absolutamente paralelas. Sus dos últimos encuentros fueron victorias y solo el Celta, líder con 13 puntos, ha sido capaz de mejorar sus números.
El excelente rendimiento defensivo de los de David López «Perú» se someterá a toda una prueba de solidez al visitar un feudo donde los coruñeses han hecho nueve goles en solo dos partidos después de las goleadas al Racing de Ferrol (5-1) y a la Gimnástica de Torrelavega (4-1). Por contra, los arlequinados, pese a contar solo con una portería a cero, nunca han encajado más de un gol hasta la fecha.
Con canteras de la talla de clubes como el Oviedo, Sporting de Gijón y Racing de Santander por detrás en la tabla, el Arosa tratará en A Coruña de dar un paso más en su fortaleza.
