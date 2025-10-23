Los vilagarcianos Alejandro Leiro y Gael Covelo destacan en Vigo

Los judocas vilagarcianos Gael Covelo Ferreiro y Alejandro Leiro Torres participaron con el Judo Club Pontevedra en el Gran Premio Internacional Cidade de Vigo, una de las citas más destacadas del calendario nacional en categorías de base. Una competición que reunió a casi 500 deportistas procedentes de quince comunidades autónomas y de cuatro países invitados (Portugal, Italia, Escocia y República Checa).

El vilagarciano Gael Covelo Ferreiro, actual tercer clasificado en el ranking cadete de Galicia en -55 kilos, compitió en la categoría de hasta 60 kilos, una de las más numerosas del torneo con 55 participantes. Covelo firmó una gran actuación en su debut, logrando una victoria en primera ronda tras un combate muy disputado que resolvió con determinación en los instantes finales.

Por su parte, Alejandro Leiro Torres, reciente bronce en el Campeonato de Galicia Infantil 2025, tomó parte en la categoría cadete de -55 kilos, con 44 competidores inscritos. Aunque no logró acceder a los combates por medalla, su participación supuso una valiosa experiencia en su estreno dentro del circuito nacional cadete, confirmando el salto de nivel de los judocas formados en la base vilagarciana.