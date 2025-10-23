Semana complicada en el Cortegada ante el doble compromiso en Cataluña

El Mariscos Antón Cortegada prepara el doble enfrentamiento de este fin de semana en Cataluña condicionado por unos días en los que la normalidad no ha sido precisamente característica, si bien se espera que todas las jugadoras puedan formar parte de la delegación para jugar en Manresa el sábado (17.00 horas) y al día siguiente en Tarragona (12.30 horas).

La duda más seria respecto a su participación es la de Blanca Manivesa. La base llevó un fuerte golpe en la nariz en el entrenamiento del pasado lunes y está a la espera de diagnóstico definitivo sobre el alcance de la lesión. En el mejor de los casos, Manivesa tendría que jugar con una máscara protectora a la espera de ver como evoluciona la situación.

No fue el único contratiempo en la plantilla de Manu Santos puesto que Damaris Rodríguez, que ya no pudo ser de la partida ante el Mataró por un problema muscular, padeció una alergia cutánea muy intensa que le obligó a estar hospitalizada en la madrugada del pasado lunes.

En la mañana de ayer, la estadounidense completó una suave sesión de entrenamiento al margen del grupo con la idea de entrenar hoy mismo con el resto de sus compañeras. Manu Santos comentó al respecto que «creemos que sí va a estar disponible, aunque irá poco a poco porque también viene de la lesión muscular. La alergia está prácticamente superada».

Damaris Rodríguez ya se perdió el partido del pasado sábado. / Iñaki Abella

En el caso de Maira Horford, a la ala-pívot dominicana ya ha empezado a entrenar con el grupo si bien no ha podido completar ninguna sesión por una cuestión de control de cargas. Entiende Manu Santos que «lleva tiempo sin entrenar al ritmo que está el equipo ahora y la adaptación no puede ser al 100% desde el primer día por el riesgo de lesión».

El técnico vilagarciano espera que en Cataluña pueda producirse el esperado debut de Horford, si bien su entrada en la dinámica del equipo todavía está en proceso de completarse. Quien sí ya está totalmente restablecida es María Angulo en la que está siendo su segunda semana completando los entrenamientos.

Sigaltec

El sábado a las 19.00 horas habrá duelo de 3ª FEB en el pabellón Sara Gómez. Allí el Sigaltec recibirá al Marín Peixe Galego, uno de los trastlánticos de la categoría con jugadores con pasado en ligas profesionales y hasta cuatro extranjeros en sus filas.

A la dificultad que supondrá la calidad de los marinenses se une los problemas de rodilla que arrastra Óscar Castaño. El base vilagarciano podría perderse el encuentro a la espera de su evolución y de sus sensaciones en las horas previas al partido.