Fútbol | 2ª Autonómica Femenina
El Arousana sube hasta cinco su serie de triunfos
El Cambados se abre paso en la zona media tras dos victorias y el Céltiga se acerca a zona peligrosa
Arousa
El Atlético Arousana ha empezado el curso con el firme propósito de ascender de categoría. Las vilagarcianas comparten el liderato en 2ª Autonómica con el Touro. Ambos son los únicos dos equipos que cuentan por triunfos las cinco jornadas ya disputadas.
El Santiso no pudo contener el potencial de las arousanas (1-4) en la última jornada. Un resultado que sitúa ya en 32 los goles sumados en solo cinco partidos.
También sumó tres puntos el Cambados en el campo del Unión Guardesa (2-3) gracias a un triplete de Inés Diz y se asienta en la zona media. Es el Céltiga el que peor lo está pasando después de dos últimas derrotas. La pasada jornada cumplió descanso.
