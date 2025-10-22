El Rasoeiro solo resiste el primer cuarto de hora

O Grove Paraíso Rasoeiro apenas resistió un cuarto de hora ante una SAR que apunta e pelear por meterse en la fase de ascenso. Lo hizo en un partido que, por un momento atisbaba a competir cuando un parcial de 1-7 permitió a los redondelanos abrir brecha de cinco (7-12).

Esa delantera en el electrónico que ya no perdería del cuadro visitante, yéndose al descanso con un 11-17 en el marcador. En la segunda la sangría creció con encajando el Rasu un parcial adverso de 2-10 (16-29), para quedarse en el 20-32 final

Pese a la adversidad, Pablo Sixto reconocía que «veo a la plantilla optimista cara a los pró-ximos partidos, que son ante rivales directos», en alusión a la zona baja para escapar del descenso y de ese farolillo rojo que por ahora pesa en el Rasoeiro.

Por su parte, en Segunda Autonómica, cruz también para los dos arousanos. El Asmubal cedió su liderato al caer en Narón por 28-21, en un partido en el que siempre fue a a remolque. Y el Arousa cayó en Carril ante el Arteixo (28-30), un partido que los de Javi Luengo pelearon hasta el final con muchas opciones.