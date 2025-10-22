Balonmano | Primera Autonómica
El Rasoeiro solo resiste el primer cuarto de hora
La fortaleza de la SAR se hizo incontenible | Derrotas para el Asmubal y el Arousa
O Grove Paraíso Rasoeiro apenas resistió un cuarto de hora ante una SAR que apunta e pelear por meterse en la fase de ascenso. Lo hizo en un partido que, por un momento atisbaba a competir cuando un parcial de 1-7 permitió a los redondelanos abrir brecha de cinco (7-12).
Esa delantera en el electrónico que ya no perdería del cuadro visitante, yéndose al descanso con un 11-17 en el marcador. En la segunda la sangría creció con encajando el Rasu un parcial adverso de 2-10 (16-29), para quedarse en el 20-32 final
Pese a la adversidad, Pablo Sixto reconocía que «veo a la plantilla optimista cara a los pró-ximos partidos, que son ante rivales directos», en alusión a la zona baja para escapar del descenso y de ese farolillo rojo que por ahora pesa en el Rasoeiro.
Por su parte, en Segunda Autonómica, cruz también para los dos arousanos. El Asmubal cedió su liderato al caer en Narón por 28-21, en un partido en el que siempre fue a a remolque. Y el Arousa cayó en Carril ante el Arteixo (28-30), un partido que los de Javi Luengo pelearon hasta el final con muchas opciones.
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Nueva operación contra el tráfico de drogas con registros en Vilagarcía y otros puntos de la provincia
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- La Xunta anula la concesión de líneas de autobús a Lugove cinco años antes de lo previsto
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- Sancionan a un guardia civil de O Porriño por «encubrir» a su jefa, que acortó una jornada al encontrarse mal