Palmás ya ejerce de «pichichi»

La goleada del Arosa sobre el Noia también trajo consigo el salto de Gabri Palmás a la primera posición de la lista de goleadores de la categoría. Con cinco tantos en 7 partidos jugados el delantero arlequinado comparte la cabeza de la clasificación con Aday Alcalde (Lugo B), Pablo Trigo (Racing Villalbés) y Daniel Pedrosa (Estradense).

La regularidad ofensiva del número 7 arlequinado va en consonancia con el poderío rematador que están mostrando los de Gonza Fernández. Los 17 goles que suman a nivel colectivo ya le convierten en el mejor equipo de la liga en este aspecto. Ni siquiera el Compostela, actual líder, ha podido resistir el ritmo realizador de un Arosa que solo tiene en su debe el de los goles encajados.

Los diez tantos que ya han celebrado los rivales de los arlequinados no han tenido una incidencia notoria en la clasificación debido, precisamente, a ese potencial finalizador que tiene a Palmás como principal líder.

Tres victorias en los cuatro últimos partidos también confirman la línea al alza de un Arosa que, salvo en Vilalba, está adaptándose al papel de equipo llamado a pelear por los objetivos más altos esta temporada.

Situación en lo goleador diametralmente opuesta es la que atraviesa un Juventud de Cambados que solo ha podido ver portería en cuatro ocasiones. Además, Diego Iglesias monopoliza al 100% la producción finalizadora con los cuatro tantos con su firma.