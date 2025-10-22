El Fuencarral supera a Cambados y a Vilagarcía

El Fuencarral se convirtió en verdugo por partida doble para el Vilagarcía y el Cambados este fin de semana. El conjunto madrileño, tercer clasificado, tuvo que esmerarse ante los cambadeses (3-4) mientras que a su paso por las mesas del colegio Arelalonga no dejó ninguna opción (1-5).

Todo apuntaba a la sorpresa en Cambados tras las victorias iniciales de Sergiy Nigeruk ante Samuel Benítez (3-1) y de Matías Albornoz sobre Darío Salcedo (3-0). Carlos Vedriel recortó distancias ante Santiago Otero (0-3) y Salcedo empató la contienda al superar a Nigeruk (2-3) en un partido clave en el que el ucraniano no tuvo opción en el quinto set (2-11).

En las rondas finales, Otero superó a Benítez (3-1), pero Vedriel se impuso a Albornoz (0-3) decidiéndose el duelo en el dobles en favor del Fuencarral (1-3) con Albornoz y Nigeruk frente a Salcedo y Vedriel.

Ya ante un Vilagarcía que solo pudo alinear a Pedro Castro y a Fernando Padín, el Fuencarral no dio opción. Los cinco primeros duelos cayeron del lado visitante y el único punto de los locales lo consiguió Padín ante Samuel Benítez (3-2).

Tras estos resultados, Cambados como Vilagarcía cuentan con un balance de 1-2. Los vilagarcianos visitan este fin de semana Madrid para disputar tres encuentros y el Arteal visita San Tomé.