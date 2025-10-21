Fútbol | 1ª Autonómca
El Ribadumia logra su tercera victoria seguida
El Cordeiro corta su racha y el San Martín se acerca a la zona noble
El Ribadumia ha puesto la directa en el arranque de la competición en el grupo 5 de Primera Autonómica. El equipo de Fran Blanco se mantiene en la segunda plaza después de ganar en el campo del Arcade (0-1) con tanto de Cheri a los 22 minutos.
En un partido que era la pelea por la cuarta plaza, el Cordeiro puso punto y aparte a su buena racha al caer ante el Unión Asados (0-2). Quien si ganó fue el San Martín al Sport Team Estrada (2-1) y pasa a la sexta posición con un doblete de Martín Pintos. Los viitantes recortaron diferencias en el minuto 83.
El equipo que no termina de reaccionar es el Amanecer. Ante el Atlético Cuntis firmaron su tercera derrota consecutiva (2-0). Los de Jorge Esteban están teniendo muchos problemas defensivos como demuestra el haber encajado 17 goles en las siete jornadas disputadas.
También el Unión Dena, ahora en posiciones de descenso, está teniendo problemas para puntuar. Su sexta derrota del curso llegó en As Cachizas ante el Marín. El líder se impuso por 0-2 con tantos de Sylla y Javi Pazos, hasta la pasada temporada compitiendo en equipos de 3ª RFEF.
