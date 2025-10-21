Baloncesto | Liga Femenina-2
Manu Santos: «De la calidad de entrenamiento sale todo»
El Mariscos Antón Cortegada suma sus partidos por victorias | Damaris Rodríguez fue hospitalizada por una reacción alérgica
El Mariscos Antón Cortegada confirmó ante el Mataró que esta temporada va en serio. El 81-58 finiquitó la segunda victoria del curso con la ausencia de dos de las que apuntan a ser jugadoras fundamentales como son Damaris Rodríguez y Maira Horford.
Manu Santos destacó que «creo que fuimos consistentes en defensa. Aunque hubo un rato en la salida del descanso que nos fuimos un poco de lo que queríamos hacer. En ataque estuvimos a ratos, pero el equipo va cogiendo la idea. Hay que valorar mucho que se está entrenando muy bien y de esa calidad de entrenamiento sale todo lo que se puede hacer en partido».
Con toda la cautela posible, el técnico de las vilagarcianas también deja claro que «sigo pensando que vamos semanas por detrás de lo que se debería en cuanto a preparación. La llegada tarde de las extranjeras aún se completó el viernes y María Angulo aún debutó el sábado. Todavía estamos en construcción».
Por otra parte, Damaris Rodríguez tuvo que pasar la madrugada de ayer en el Hospital do Salnés debido a una reacción alérgica que se le manifestó en la piel. Afortunadamente, la recuperación está siendo óptima.
