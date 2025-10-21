Luis Gabín: «Tenemos que prepararnos para ser más autoexigentes»

La derrota del Sigaltec en la cancha del Universidad de Oviedo (84-69) también mereció la valoración de Luis Gabín. En opinión del técnico, «la diferencia fue el físico en muchas situaciones que te obligan a escapar de su defensa. Mientras lo conseguimos incluso estuvimos por delante, pero entramos en ese ritmo de ellos que te desgasta y te hace pagar todas las pérdidas de balón».

En la misma línea, el entrenador vilagarciano tiene claro que «sabemos que en esta liga no va a ser fácil ganar partidos y que tenemos que hacerlo todo bien para ganar partidos o que el rival nos conceda oportunidades. En Oviedo no fue el caso. Tenemos que prepararnos mentalmente para ser más autoexigentes si queremos competir este tipo de partidos cuando el rival está bien».