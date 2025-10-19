Umia y Villalonga cruzan sus trayectorias paralelas

Dos rivales vecinos y con necesidades compartidas se verán las caras en el campo anexo de A Senra a las 12.00 horas. El Umia, fuera de su escenario habitual, ejercerá de anfitrión ante un Villalonga que está lejos, de momento, de mostrarse como un equipo aspirante al retorno a 3ª RFEF.

Los de Lino González han sumado los 5 puntos que tienen en los tres partidos como local hasta la fecha. Ampliar la racha es el objetivo ante un cuadro celeste que está teniendo demasiados problemas en el apartado defensivo. Los de Sera vienen de sumar 4 puntos en las dos jornadas precedentes habiendo marcado 6 goles.

En Primera Autonómica, el Ribadumia, segundo, visita al Arcade (17.30 horas) y en Baño habrá duelo en la zona alta entre Cordeiro y Asados (18.00 horas). También el San Martín buscará ascender posiciones en Vilaxoán ante el Sporting Estrada (17.00 horas). El Amanecer visita al Cuntis (17.30 horas) y el Unión Dena recibe al líder Marín (17.00 horas).