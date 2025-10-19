El Sigaltec cede ante un rival superior

El Sigaltec no pudo sumar en su visita al Universidad de Oviedo en un partido que dominó durante buena parte del primer acto, pero que se le escapó en una segunda mitad marcada por la falta de acierto, las pérdidas de balón y el desgaste físico. El cuadro de Luis Gabín mostró su mejor versión en los primeros veinte minutos, con un juego veloz y agresivo, aunque el empuje local y el dominio interior de Diarra (16 rebotes) acabaron inclinando la balanza a favor del conjunto asturiano.

El encuentro arrancó con ritmo alto e intercambio de golpes. El Sigaltec impuso sus señas de identidad: defensa intensa, velocidad en las transiciones y buena presencia bajo tableros. Con el rebote controlado, los vilagarcianos lograban correr y encontrar ventajas en campo abierto. Sin embargo, el Universidad de Oviedo respondió con idéntica energía, sin permitir que el rival se escapase.

En ese contexto de igualdad, emergió la figura de Pablo Fernández, que volvió a ejercer de líder ofensivo. El escolta vilagarciano fue el gran referente firmando 19 puntos en la primera mitad, muchos de ellos en situaciones de uno contra uno y con una eficacia demoledora en el tiro exterior. Su actuación mantuvo a los de Gabín dentro del partido cuando los locales empezaban a imponer su físico bajo los aros.

Pedro Sabugueiro en una acción ofensiva. / R. Sabugueiro

La presencia dominante de Diarra y la rápida circulación en el perímetro eran las características de los locales. Aun así, el Sigaltec llegó al descanso con buenas sensaciones y la convicción de poder pelear el encuentro hasta el final.

Pero el paso por vestuarios cambió el decorado. El Universidad de Oviedo regresó con más intensidad y precisión, y un parcial inicial de 8-2 (49-41) marcó el inicio del despegue. El Sigaltec empezó a sufrir para encontrar ventajas en estático, acumulando pérdidas que se transformaban en puntos fáciles para su rival. Un nuevo arreón asturiano (58-44) obligó a Luis Gabín a parar el juego con su segundo tiempo muerto, aunque el equipo no logró recuperar el pulso ni la confianza en el tiro.

El técnico vilagarciano optó por defensa zonal en el tramo final del tercer cuarto, y la medida frenó momentáneamente el ritmo del Universidad, pero el ataque del Sigaltec seguía sin encontrar soluciones. El último periodo se abrió con 60-49 en el marcador y con la sensación de que al equipo arousano le faltaba energía para completar la remontada. Los locales aprovecharon el bajón físico visitante para ampliar distancias y manejar el encuentro con autoridad, alcanzando diferencias que rondaron los veinte puntos.

El equipo vilagarciano agradece la presencia de sus aficionados en el pabellón de Mieres. / R. Sabugueiro

El 84-69 final reflejó la superioridad del Universidad de Oviedo en un tramo final que ya se jugó sin dudas sobre el vencedor.

Ficha del partido:

84-69

U. Oviedo - Sigaltec

UNIVERSIDAD DE OVIEDO: Álvarez Tirador (9), Miranda (6), Cuetos (6), Diarra (9), Arias (14) –quinteto inicial– Gómez (2), Suárez (9), Vidal (-), Zorrozúa (11), Fernández (13) y Quirós (5).

SIGALTEC: Óscar Castaño (12), Raúl Santorum (-), Pablo Fernández (30), Miguel Gil (6), Adrián Kovac (4)–quinteto inicial– Martín Bello (3), Jorge Rodríguez (1), Pedro Sabugueiro (3), Carlos Caamaño (-), Daniel Rey (6), Álvaro Monteagudo (3) y Álvaro Rodríguez (1).

MARCADORES POR CUARTOS: 21-22; 21-17 (42-39); 18-10 (60-49); 24-20 (84-69).