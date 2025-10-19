Burgáns dictará sentencia entre Cambados y Céltiga

A las 12 del mediodía empezará a rodar el balón en Burgáns en un derbi de trayectorias opuestas tras las dos últimas jornadas entre el Juventud de Cambados y el Céltiga, distanciados en dos puntos en favor de los amarillos.

Los de Pénjamo, que tienen la duda de Seydou, atraviesan un estado de ánimo óptimo, algo que no oculta el propio entrenador: «Los resultados marcan mucho y el venir de nuestra primera victoria hace que haya sido una semana con mucho trabajo y más optimismo».

Con todo ello, el entrenador cambadés tiene clara la dificultad a la que le someterá el Céltiga. «Tiene jugadores con mucho potencial ofensivo y muy desequilibrantes. Vamos a tener que estar muy bien en los duelos», apunta.

En el seno de los de A Illa, Luis Carro no oculta que su equipo tiene que dar un paso adelante sin demora. «Es evidente que necesitamos puntos. Hay que tener tranquilidad. Ya hemos regalado demasiado y necesitamos hacer un buen partido. Los dos últimos partidos estamos encajando demasiado, con errores groseros. Necesitamos más contundencia y ser más prácticos», señaló el técnico.

Sobre el tipo de partido que espera en Burgáns, Carro tiene la idea de que no habrá sorpresas: «Nos conocemos todos bastante y sabemos los planes de partido de cada uno, pero sí que hay que minimizar errores. Ellos están en un momento emocional mejor que nosotros. Hay que sumar el factor derbi en su campo y sus números demuestran que son muy competitivos. Defensivamente son muy sólidos, pero no toca buscar excusas».

Para la tarde (18.00 horas) quedará el duelo en A Lomba entre el Arosa y el Noia. A los vilagarcianos les toca recuperarse de su primer tropiezo del curso en Vilalba. Para ello Gonza Fernández espera que el equipo recupere la mejor versión.

«No creo que haya que cambiar nada de lo que venimos haciendo pese a la primera derrota. No hay que cambiar nada, ni mucho menos. En Vilalba fueron errores individuales que no nos deben llevar a rasgarnos las vestiduras», comentó el técnico. Con las bajas de Martín Diz, Mario García y Tafa, la novedad en la convocatoria arlequinada será a vuelta a la misma de Álex Rey.

El ansia de victoria tras lo sucedido hace una semana también entra en el análisis de Gonza Fernández: «Creo que todo deportista y todo jugador quiere ganar cuando viene de perder. Tenemos que salir con muchas ganas de ganar, pero siendo conscientes de que hay que hacer muchas cosas bien para ganar».

Añade a este respecto que «es un partido donde tenemos que mantener la sensación que transmitimos en casa. Llevar el partido a donde queremos. Perder es parte de lo que puede pasar en un partido, pero no nos gusta como se dieron las cosas».