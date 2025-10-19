El Arosa remonta en modo salvaje con cinco goles en la segunda parte
Tras irse al descanso con 0-2, los vilagarcianos se transformaron en una apisonadora para pasar por encima del Noia | Las bandas dieron paso a la avalancha de juego de los locales
El Arosa firmó una de esas tardes que se recordarán durante mucho tiempo en A Lomba. El equipo de Gonza Fernández pasó del desconcierto al delirio tras protagonizar una remontada espectacular ante el Noia, al que acabó venciendo por 5-2 después de ir perdiendo 0-2 al descanso. Un vendaval ofensivo en la segunda parte, con cinco goles en apenas 35 minutos, desató la euforia de la afición y confirmó la fortaleza de un conjunto que no se rinde y persevera en su idea.
El partido comenzó con ritmo alto, pero con un Arosa impreciso y superado por la presión adelantada del Noia. El cuadro visitante salió sin complejos y aprovechó sus oportunidades. Al cuarto de hora, Adrián robó un balón en la frontal tras un resbalón de Concheiro y asistió a Diego Fuentes, que ajustó su disparo a la escuadra con un toque en Edgar para poner el 0-1. El golpe dejó tocado al equipo vilagarciano, que, aunque respondió con varias llegadas de Rivera, Lombao y Palmás, no logró concretar.
El Noia amplió su ventaja a la media hora, en una acción a balón parado mal defendida por el Arosa: un balón suelto en el área acabó en los pies de Piñeiro, que empujó a placer el 0-2. Los visitantes incluso rozaron el tercero ante una defensa local desconcertada. A pesar de su dominio territorial, el Arosa se marchó al descanso con sensación de frustración tras varias ocasiones fallidas. Nadie dudaba de la reacción del Arosa si bien tampoco se esperaba nadie una transformación de tanto nivel como sucedió.
Tras el paso por vestuarios, el Arosa salió a otra cosa. La reacción fue inmediata y demoledora. Iñaki robó un balón a Queiruga y asistió a Gabri Palmás, que recortó distancias empujando a la red el 1-2. Solo dos minutos después, el estadio estalló: Luis Castro irrumpió por la izquierda y sirvió un pase al corazón del área que Concheiro convirtió en el 2-2 con un zurdazo cruzado.
Los de Gonza Fernández habían activado el modo apisonadora haciendo de las bandas un camino expedito para percutir sobre el área de los de Alberto Mariano que no se veía capaz de parar tal avalancha. El empate no sació al conjunto de Gonza Fernández, que olió la sangre y se lanzó a por el partido. El equipo se mostró arrollador, con Carlos Torrado desbordando una y otra vez por la banda derecha. Su centro en el minuto 77 lo cabeceó Iñaki en el primer palo para consumar la remontada (3-2) y poner A Lomba patas arriba.
El Noia intentó reaccionar, pero el Arosa ya jugaba en otra dimensión. En el descuento, Seijo firmó el cuarto (4-2) al cabecear con precisión un centro de Remeseiro al segundo palo. Y todavía hubo tiempo para más. Ya en el descuento Gabri Palmás redondeó la goleada aprovechando un balón suelto tras una jugada de Álex Rey, poniendo el 5-2 definitivo que rubricó la exhibición.
El Arosa ofreció una lección de carácter, fútbol y pegada, transformando un 0-2 adverso en una goleada incontestable. El equipo fue una apisonadora tras el descanso, con un juego vertical, presión alta y un despliegue ofensivo que desbordó al Noia por completo. Una victoria que mantiene a los vilagarcianos en la segunda plaza a 3 puntos del lider Compostela.
Ficha del partido:
5-2
Arosa - Noia
AROSA: Chema, Carlos Torrado, Pacheco, Edgar, Luis Castro, Concheiro (Javi Rey, min. 68), Remeseiro, Lombao (Seijo, Mon. 61), Rivera (Álex Rey, min. 84), Iñaki Martínez (Sindo, min. 84) y Gabri Palmás.
NOIA: Brais, Paco, Xabi (Lautaro, min. 75), Adri, Izan, Queiruga, Mario Constenla, Javi (Íker Carril, min. 46), Rachu (Yeray, min. 61), Axel (Fuentes, min. 9) y Piñeiro (Solomon, min. 61).
GOLES: 0-1, min. 16: Diego Fuentes; 0-2, min. 28: Piñeiro; 1-2, min. 57: Gabri Palmás; 2-2, min. 59: Concheiro; 3-2, min. 77: Iñaki Martínez; 4-2, min. 92: Seijo; 5-2, min. 94: Gabri Palmás.
Gonza Fernández: «Mostramos el potencial que tenemos»
No dudaba lo más mínimo Gonza Fernández a la hora de señalar que «es para estar muy contentos. Dimos un paso adelante en muchos aspectos y además estuvimos acertados e incluso con ocasiones para poder marcar algún gol más. Las sensaciones que dio el equipo incluso con un 0-2, darle la vuelta y hacer lo que hicimos en la segunda parte demuestra la capacidad y el potencial que tenemos».
Añadió el técnico arlequinado que «creo que en el descanso parecía que éramos un desastre y en la segunda parte hacer tantas ocasiones y tener el control absoluto en la segunda parte es algo para valorar».
También tuvo un guiño para sus pupilos: «Los jugadores creen mucho en lo que hacemos y que nos acerca a ganar. Todos los que jugaron, la afición, todos sabemos que si hacemos las cosas medianamente bien sabíamos que iba a llegar el empate y la victoria. Hoy fue todo redondo. Esta victoria nos tiene que reforzar mucho. Ahora vamos a Arteixo sabiendo que si creemos en el trabajo somos capaces de ganar».
- Davila 18/10/2025