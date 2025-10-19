El Arosa hace del Manuel Jiménez su propio fortín

El Arosa juvenil continúa en estado de gracia en la División de Honor. El conjunto dirigido por Perú logró su tercera victoria como local al imponerse por 2-1 al CD Lugo en un encuentro muy competido y de gran intensidad que les mantiene en la zona alta.

Comenzó el Arosa mostrando una notable eficacia en ataque. Apenas superado el primer cuarto de hora, David Sánchez abrió el marcador con una gran acción individual: condujo una transición rápida desde el centro del campo y, tras una pared con un compañero, definió con un disparo ajustado al poste que terminó en gol tras rozar en el guardameta lucense.

El tanto dio confianza a los arousanos, que se mostraron sólidos y ordenados en defensa ante un Lugo que trató de asumir el control de la posesión sin encontrar fisuras en la zaga local. Los de Perú apostaron entonces por el contragolpe, generando peligro cada vez que recuperaban el balón.

En la segunda mitad, el Arosa volvió a golpear. Un saque de esquina ejecutado con precisión permitió a Raúl aprovechar un rechace dentro del área para establecer el 2-0, mostrando su oportunismo y olfato goleador. El Lugo reaccionó y recortó distancias desde el punto de penalti, lo que añadió emoción a los minutos finales. Sin embargo, el cuadro arousano supo manejar los tiempos, defender con solidez y mantener la calma hasta el pitido final.

Ficha del partido:

2-1

Arosa - Lugo

AROSA: Adrián Fuentes, Martín Lesta, Iago Soto (César, min. 84), Roi, Juan Diego, Goitia (Yago Arosa, min. 67), David Sánchez, Iván Falcón (Raúl, min. 30), Yago Domínguez, Marco Antonio (Xavi Durán, min. 67) y David Piñeiro (Pablo Martínez, min. 46).

LUGO: Jairo, Raúl, Sergio, Mateo, Diego (Aarón, min. 83), Andrés, Ariel (Juan, min. 83), Joao Tchuda (Adrián, min. 46), Lucas Suárez, Borja (Álex, min. 73) y Lucas Martinez (Martín, min. 83).

GOLES: 1-0, min. 6: David Sánchez; 2-0, min. 47: Raúl; 2-1, min. 71: Suárez, de penalti.