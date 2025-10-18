El Sigaltec visita mañana la cancha del Universidad de Oviedo

Al Sigaltec le toca ejercer de visitante mañana domingo ante el Universidad de Oviedo en partido que se disputará en Mieres a las 16.15 horas.Los de Luis Gabín tendrán enfrente a un equipo que mantiene la base de la plantilla que completó una muy buena temporada pasada, también en 3ª FEB con 14 victorias y 12 derrotas. Tiene claro el técnico de los vilagarcianos que «es un equipo que juega con cuatro exteriores y un pívot muy grande. También son de jugar muy directo, con posesiones cortas y en defensa es un equipo que también busca muchas situaciones de presión».La probable vuelta al equipo de Jorge Rodríguez puede ser la novedad en un Sigaltec que espera dar continuidad a la importante victoria conseguida ante el Chantada la pasada jornada, con el rebote nuevamente como piedra de toque.