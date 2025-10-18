Fútbol | 3ª RFEF
Pacheco: «Lo de Vilalba es un partido accidente que hay cada temporada»
El capitán del Arosa pone el foco en recuperar la buena línea ante el Noia
En la antesala del duelo de mañana en A Lomba (18.00 horas) ante el Noia, Carlos Pacheco se ha convertido en la voz del vestuario para analizar la predisposición de cara a hacer propósito de enmienda tras la primera derrota del curso en Vilalba.
«No debemos dramatizar porque lo de Vilalba es un partido accidente de los que hay uno o dos cada temporada. Hemos hecho autocrítica, sabemos los errores que cometimos y a partir de ahí estamos llevando una semana muy buena pensando en el Noia y limpiando la cabeza», señaló.
En lo futbolístico, el capitán arlequinado no pasa por alto las dificultades que puede plantear el equipo dirigido por Alberto Mariano. A este respecto indicó que «Ante el Noia, en A Lomba, estamos obligados a dar lo mejor de nosotros. Sabemos que es un equipo con buen pie y buenas transiciones, pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos y ser fieles a la idea que estamos trabajando».
Como defensor que es, Pacheco recono que los 8 goles encajados es un promedio a reducir: «Tenemos que hacer mucho hincapié en los goles que llevamos encajados. Estamos entrenando a nivel defensivo muy bien y muy duro. No somos irregulares, pero lo de Vilalba es un accidente».
Por otro lado, el juvenil de División de Honor juega esta tarde en el Manuel Jiménez (16.30 horas), rival al que aventajan en dos puntos hasta la fecha.
- Davila 16/10/2025