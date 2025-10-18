Mataró pondrá a prueba al Cortegada

La tercera jornada depara el segundo partido del curso para el Mariscos Antón Cortegada tras el aplazamiento del duelo de la pasada semana en Cataluña al próximo domingo. Otro equipo catalán, en este caso el Mataró, será el que hoy se presente en el pabellón Sara Gómez a las 17.00 horas. Una franja poco habitual para el equipo vilagarciano, pero que viene condicionada por el regreso aéreo de su rival.

La novedad en la dinámica del equipo dirigido por Manu Santos es la llegada a Vilagarcía de Maira Horford. La ala-pívot dominicana no será de la partida esta tarde dado que apenas ha podido tomar contacto con sus compañeras.

Con el foco puesto en Mataró, Manu Santos tiene muy clara la dificultad a la que se tendrán que enfrentar. En opinión del técnico vilagarciano, «es un equipo muy grande en todas las posiciones y con una rotación de 10 u 11 jugadoras. Los dos partidos que jugaron lo hicieron con mucho ritmo y un juego muy vertical, con las pívots corriendo y jugando mucha situación de bloqueo directo».

Las vilagarcianas vuelven a citarse con su afición. / Pedro Mina

Destaca Santos la capacidad de las catalanas para generar ventajas a partir del juego interior. «Tienen jugadoras como Coll, Gamarra y Ana Navarro que son buenas pasadoras y entienden muy bien el juego. Su juego exterior también es capaz de atacar bien los espacios de una manera muy dinámica», apuntó.

Tiene claro el Mariscos Antón Cortegada que habrá que estar muy solventes para ganar el partido en aspectos como «parar su transición ofensiva, intentar dificultar el balón interior y la defensa de bloqueo directo».

Por otro lado, una de las novedades será el debut con la camiseta vilagarciana de María Angulo. La jugadora no ha podido disputar ni un solo minuto desde su llegada debido a un problema muscular, pero ha podido completar la semana de entrenamientos por lo que ya estará a disposición de un Manu Santos que ha tenido entre algodones a las bases Damaris Rodríguez y Marta Sanmartín.