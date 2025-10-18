El Cortegada vence y también convence (81-56)

Segundo partido y segunda victoria del curso para el Mariscos Antón Cortegada. Si en la primera ocasión tocó ganar in extremis al León con una canasta prácticamente sobre la bocina, el triunfo ante el Mataró fue todo un ejercicio de autoridad sobre el mismo escenario del pabellón Sara Gómez.

La solidez fue la característica a la que se agarró el equipo de Manu Santos desde el comienzo. En ese aspecto destacó el trabajo de una Chris Ezumah que dominó a sus pares con una fortaleza física de la que hizo gala en todas sus acciones para sacar ventaja.

Vilagarcianas y catalanas apostaron desde el comienzo por un juego descarado. Había que correr más que el rival como premisa, pero el Mariscos Antón Cortegada fue capaz de sumarle la buena dirección de sus bases para encontrar la mejor selección posible en sus lanzamientos. El trabajo de Marta Sanmartín no debe pasar por alto a la hora de compartir y anotar con buen criterio.

Ese buen baloncesto de las locales también tuvo su reflejo en unos buenos porcentajes desde todas las distancias (17-8). Tal y como era de esperar, el Mataró buscó en el juego de sus pívots la fluidez que le estaba faltando y fue por ahí donde encontró la manera de generar alguna ventaja para no despedirse pronto del partido.

Cristina Loureiro en una acción en ataque. / Iñaki Abella

En el arranque del segundo cuarto, y ya con la debutante María Angulo en el campo, el juego se volvió más grueso. El Mariscos Antón Cortegada había perdido la fluidez y los puntos subían a cuentagotas, pero su defensa estaba siendo el obstáculo insalvable que impedía a las catalanas tomar ningún tipo de delantera.

No sería hasta los últimos tres minutos cuando se volviesen a encender las luces ofensivas. Dos triples, y con Gara Jorge asumiendo galones, desatascaron la situación para llegarse al descanso con buenas sensaciones (40-24).

Nada más volver a la cancha se produjo la tercera falta de Ezumah, coincidiendo además con una reacción del Boet Mataró (42-31) que obligó a Manu Santos a una llamada al orden a las suyas. Marta Sanmartín volvió a dar pinceladas de su crecimiento esta temporada para devolver la tranquilidad poco antes del pequeño apagón que obligó a parar unos minutos el partido, pero las luces del juego ya no volverían a las visitantes que vieron como sus desventajas ya no bajarían nunca más de la decena.

Con un 57-41 arrancó un último cuarto en el que el Cortegada acertó a rematar la faena sin concesiones al rival. Incluso hubo tiempo para hacer partícipes del triunfo a las jugadoras júnior y todo ello sin la lesionada Damaris Rodriguez ni Maira Horford ya en Vilagarcía a la espera de su debut.

Ficha del partido:

81-58

Cortegada - Boet Mataró

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (21), Cristina Loureiro (12), Blanca Manivesa (12), Marta Sanmartín (15), Gara Jorge (11) –quinteto inicial– Martínez (-), Julia Somoza (-), María Angulo (10), Lucía Carabán (-), Inés Yubero (-) y Teresa Cabello (-).

BOET MATARÓ: María Fux (-), Anna Gamarra (2), Joana Navarro (10), Miriam Vilafranca (10), Ariadna Magriña (7) –quinteto inicial– Aitana García (8), Mercedes Vigario (5), Queralt Coll (8), Jana Jiménez (8), Lucía Cervan (-) y Jana Aubá (-).

GOLES: 23-18; 17-6 (40-24); 17-17 (57-41); 24-17 (81-58).