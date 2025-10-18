El Asmubal apela a la defensa para poder sumar frente al Gijón

Al Inelsa Solar Asmubal le tocan tres horas por carretera para medirse al Balonmano Gijón (19.30 horas), rival con un único punto en su casillero en las tres jornadas disputadas.

Juan Costas buscará que las suyas empiecen a recobrar sensaciones que, cuando menos, deberán partir de su defensa. El Gijón se presenta como un rival equilibrado en su juego, que suele posicionarse atrás en un sólido 6-0 y que, arriba, dispone de buen juego con el pivote y lanzamiento exterior.

En masculino, Primera Autonómica, el Rasoeiro recibe a la Sar de Redondela (20.00 horas). Partido complicado ante un tercer clasificado que llega como la mejor defensa de la liga encajando una media de tan sólo 23 goles por partido. Arriba, atención sobremanera a Manuel Pérez, su máximo anotador en las tres jornadas disputadas, con 7 goles de promedio y cuarto en el ranking de anotadores en liga.

Mientras, en Segunda Autonómica, el Asmubal visita al Balonmán Narón (18.00 horas). Partido clave para los meañeses pode seguir manteniendo en liderato en el triple empate con otros dos rivales. Precisamente uno de ellos, al Arteixo, le toca visitar tierras arsousanas, midiéndose hoy en Carril al Balonmán Arousa (19.00 horas).