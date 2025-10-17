Ribadumia se convierte en sede del Curso de Entrenador UEFA C con 37 participantes de O Salnés

La Casa da Cultura de Ribadumia será, a partir de la próxima semana, el punto de partida para la nueva hornada de entrenadores del fútbol base gallego. En sus instalaciones se desarrollará el Curso de Entrenador UEFA C, una iniciativa promovida por la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) a través de la Escola Galega de Adestradores, que reunirá a 37 alumnos procedentes de diferentes municipios del Salnés.

El alcalde de Ribadumia, David Castro, presentó este viernes el curso junto al vicepresidente de la RFGF, José Manuel Fernández, y el director de la Escola Galega de Adestradores y seleccionador autonómico, Manolo García, destacando la importancia de acercar este tipo de formación al ámbito comarcal. “Es un orgullo que Ribadumia sea elegida como sede, porque refuerza nuestra apuesta por el deporte de base y la capacitación de nuevos técnicos”, señaló el regidor.

El curso arranca el martes 21 de octubre y se prolongará hasta el mes de marzo, combinando clases teóricas y prácticas. Las sesiones teóricas se impartirán en la Casa da Cultura en horario de 19.30 a 22.30 horas, los días 21 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 16 de diciembre; 13 de enero y 3 y 24 de febrero. Las prácticas en campo se desarrollarán los días 10 de enero, 10 de febrero y 10 de marzo, en instalaciones deportivas que la RFGF determinará próximamente.

El programa, que tiene un coste de 300 euros, incluye también formación online, facilitando el acceso a quienes compatibilizan su aprendizaje con otras actividades.

En total, medio millar de personas se inscribieron en toda Galicia para esta edición del curso UEFA C, el primero nivel oficial dentro del itinerario formativo federativo. De ellas, 37 pertenecen a la comarca del Salnés, distribuidas entre Vilagarcía (14), Cambados (7), Sanxenxo (6), Ribadumia (5), Vilanova (2), Catoira (2) y Meaño (1).

Desde la Federación explicaron que Ribadumia fue seleccionada como sede por su situación geográfica céntrica respecto a los participantes, lo que facilitará la asistencia y el trabajo en red entre técnicos de distintos municipios.

Con esta nueva convocatoria, la RFGF continúa ampliando la red de formación de entrenadores en toda la comunidad, impulsando la profesionalización y la calidad del fútbol base gallego, uno de los pilares sobre los que se asienta el crecimiento del deporte en la región.