Enemigos íntimos y misma necesidad

El domingo a mediodía habrá fútbol en Burgáns. Y no es un partido cualquiera, es un derbi entre dos rivales vecinos como el Juventud de Cambados y el Céltiga que se han convertido en enemigos íntimos a lo largo de las últimas temporadas compartiendo categoría. Tal es la trayectoria paralela de ambos que incluso compartieron la felicidad del ascenso a 3ª RFEF el pasado verano.

Con 6 puntos en su haber, a los amarillos les tocará ejercer de anfitriones. Su presidente, Eladio Oubiña, tiene claro que «somos dos clubes amigos y encontrarnos otra vez en 3ª RFEF hace que la cita del domingo sea mucho más especial que en los últimos años».

Puntos en juego al margen, Oubiña desea que se convierta en una fiesta del fútbol: «Ojalá venga mucha afición de A Illa. Nosotros esperamos tener a los 400 fieles que están viniendo a Burgáns y seguir generando identidad con el club».

Las dos últimas temporadas la victoria se quedó en Burgáns. / Iñaki Abella

Con dos puntos menos en su casillero y tras dos tropiezos consecutivos, el Céltiga no quiere rasgarse las vestiduras en cuanto a la trascendencia del partido. Álex Zels, su vicepresidente deportivo, deja claro que «estamos teniendo problemas en lo defensivo, pero poco se le puede decir al equipo en cuanto a propuesta y trabajo. Seguro que necesitamos tiempo para dar el mejor rendimiento y hay que estar tranquilos y seguir trabajando».

El directivo isleño también tiene palabras de elogio para el trabajo que está realizando el Juventud de Cambados en los últimos años. «Están haciendo las cosas muy bien y tienen mucho mérito. Ya tienen 6 puntos y saben muy bien lo que quieren y a lo que juegan».

Cabe destacar que el duelo entre cambadeses e isleños viene repitiéndose ininterrumpidamente las seis temporadas anteriores. En lo que respecta a los precedentes en Burgáns los resultados están muy repartidos. Si bien los puntos se quedaron en casa en los dos últimos partidos allí, el Céltiga también ha ganado dos veces en Burgáns en 2023 y 2024. Otra victoria local y un empate completan los seis enfrentamientos previos.