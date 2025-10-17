Alta tecnología para cuidar el césped sintético

Los concellos de Vilagarcía y O Grove continúan reforzando el mantenimiento y la modernización de sus instalaciones deportivas. En el caso de Vilagarcía, la Concejalía de Deportes ha destinado 4.000 euros a la puesta a punto de los campos de hierba artificial municipales, con el objetivo de prolongar su vida útil y garantizar la seguridad de los usuarios.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Ginkgo Sports Turf and Gardens, especializada en este tipo de mantenimiento, consisten en la descompactación del caucho y el cepillado del césped mediante una máquina autónoma guiada por GPS. Este proceso permite mejorar la elasticidad del terreno y asegurar una pisada firme, reduciendo el riesgo de lesiones.

Las labores comenzaron en el campo de Bamio, continuaron ayer en A Pelada y finalizarán hoy en Vilaxoán. En cambio, los campos de Berdón y Manuel Jiménez no precisan intervención en esta fase, ya que fueron renovados recientemente y cuentan con garantía activa de mantenimiento.

La empresa responsable valoró positivamente el estado general de las instalaciones vilagarcianas, destacando que incluso los terrenos más antiguos «se encuentran en muy buen estado».

José Cacabelos y Quito Parada en el campo de As Lampáns. / FdV

Por su parte, en O Grove, el alcalde José cacabelos y el concejal de Deportes, Quito Parada, visitaron el campo de Lampáns, donde está a punto de completarse el cambio integral del césped artificial.

Esta actuación se enmarca en el plan de infraestructuras deportivas de la Diputación de Pontevedra, con una inversión total de 140.000 euros que incluye también mejoras en la iluminación y otros elementos del recinto. Según las previsiones de los responsables municipales, el campo podrá volver a utilizarse en los próximos diez días.

Con estas actuaciones, ambos concellos refuerzan su apuesta por el deporte base y por ofrecer a clubes y usuarios instalaciones seguras, modernas y sostenibles.