El Olimpic suma seis medallas en el Internacional Cidade de Riveira
El Club Olimpic de Vilagarcía firmó una brillante participación en el XXIV Campeonato Internacional Cidade de Riveira de taekwondo con presencia de deportistas de España, Portugal, Italia, Croacia y Costa Rica.
Los nueve competidores vilagarcianos cosecharon dos oros, dos platas y dos bronces, además de varios puestos destacados. Subieron al podio Denis Rubianes (oro, -27 kilos), Oliver Arosa (plata, -30 kilos), Izan Fontenla (bronce, -23 kilos), Alexia Leal (plata, -30 kilos) y Chiara Rey (bronce, -59 kilos), mientras que Lucas Oliveira fue quinto.
El director y entrenador Miguel Cuevas destacó la entrega de sus deportistas y el trabajo técnico de Raúl Bouzas, subrayando «el excelente inicio de temporada y la gran actitud del equipo».
El próximo reto para el club será el Campeonato Internacional Cidade de Pontevedra, donde los taekwondistas vilagarcianos volverán a medirse con rivales nacionales e internacionales.
