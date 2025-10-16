Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taekwondo | Base

El Olimpic suma seis medallas en el Internacional Cidade de Riveira

Representación vilagarciana en Riveira.

Representación vilagarciana en Riveira. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

El Club Olimpic de Vilagarcía firmó una brillante participación en el XXIV Campeonato Internacional Cidade de Riveira de taekwondo con presencia de deportistas de España, Portugal, Italia, Croacia y Costa Rica.

Los nueve competidores vilagarcianos cosecharon dos oros, dos platas y dos bronces, además de varios puestos destacados. Subieron al podio Denis Rubianes (oro, -27 kilos), Oliver Arosa (plata, -30 kilos), Izan Fontenla (bronce, -23 kilos), Alexia Leal (plata, -30 kilos) y Chiara Rey (bronce, -59 kilos), mientras que Lucas Oliveira fue quinto.

El director y entrenador Miguel Cuevas destacó la entrega de sus deportistas y el trabajo técnico de Raúl Bouzas, subrayando «el excelente inicio de temporada y la gran actitud del equipo».

El próximo reto para el club será el Campeonato Internacional Cidade de Pontevedra, donde los taekwondistas vilagarcianos volverán a medirse con rivales nacionales e internacionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents