El Seis do Nadal fue demasiado rival para el Rasoeiro

O Grove Paraíso Rasoeiro fue arrollado en Coia por el líder Seis do Nadal. Un marcador tempranero de 13-3 dejando ya dejó finiquitado el choque.

Pablo Sixto pretendió sorprender de salida, sacando al portero y metiendo un hombre más para atacar con superioridad en el estático. El recurso parecía funcionar generando ocasiones de gol, pero los fallos se pagaban con creces.

El Seis do Nadal, superior, aprovechó pronto para rotar a todos sus jugadores, lo que permitió repartir mucho la anotación. Al Rasu no le queda otra que seguir pensando en envites más asequilbes para competir en esta liga, si bien la Sar, que recibe el próximo fin de semana, no parece el más propicio.

Mientras, en Segunda Autonómica, victoria del Asmubal ante el Millavén Lucense (25-19), ante el que los de Thiago Jordan mandaron siempre. El triunfo les aupa al liderato en un triple empate con Sanxenxo y Arteixo. En la anotación, destacar a Bruno Neves, con siete dianas. Por su parte, cruz para el Arousa, que cayó sin chance alguno en Pontedeume (28-15).