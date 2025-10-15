Baloncesto | Liga Femenina-2
Maira Horford ya tiene el visado para viajar a Vilagarcía
Tras solucionar su problema burocrático, la alero del Mariscos Antón Cortegada confía en poder estar aqui el fin de semana
Después de varias visitas a la embajada española en Sao Paulo, Maira Horford ya tiene toda la documentación en regla para poder hacer uso del contrato de trabajo que le une profesionalmente al Mariscos Antón Cortegada.
La alero dominicana, con doble nacionalidad brasileña, solucionó el pasado lunes el último permiso que le impedía volar a España, por lo que en el club confían en que su llegada se pueda hacer efectiva antes del próximo fin de semana.
Manu Santos, técnico de las vilagarcianas, todavía no puede establecer una fecha exacta de la llegada de su jugadora, pero reconoce que el hecho de haberse solventado todo lo relativo a su documentación es un alivio para todo el club.
Cabe reseñar que el Mariscos Antón Cortegada jugará el sábado en el pabellón Sara Gómez ante el Mataró (17.00 horas), pero la premura del tiempo hace difícil pensar que Horford pueda estar disponible, si bien la idea del club es que ya esté en Vilagarcía de cada a preparar la doble salida a Cataluña de siete días después.
Quien sí ya podría ser de la partida el sábado es María Angulo, otra de las jugadoras importantes para esta temporada que tampoco ha debutado.
