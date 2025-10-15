Leyre Villamediana se alza con la corona de Galicia

La judoca vilagarciana Leyre Villamediana, integrante del Judo Club Pontevedra, continúa sumando éxitos. Apenas un mes después de conquistar el oro en la Copa de España A júnior, la arousana volvió a subir a lo más alto del podio en el Campeonato de Galicia Absoluto en Ferrol.

Villamediana compitió en menos de 63 kilos, que se disputó en formato liga entre cuatro participantes, y volvió a demostrar su gran momento de forma imponiéndose en todos sus combates con una superioridad técnica y táctica incuestionable.

En Ferrol estuvo acompañada por su entrenador en Vilagarcía, Fran Miguéns, así como por David Fernández de la Iglesia y Ramón Hermida «Lavi», fotógrafo acreditado por la Federación Gallega de Judo.

Con este nuevo triunfo, Leyre Villamediana logra la clasificación para el Sector Oeste del Campeonato de España Absoluto, que se disputará el próximo 2 de noviembre en el Pazo dos Deportes de Riazor (A Coruña).