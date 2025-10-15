Os Ingleses amplía su inicio triunfal ante el Pontevedra (39-12)

El equipo sénior de Os Ingleses Rugby Club continúa su excelente inicio de temporada tras imponerse al Pontevedra R.C. en el estadio Manuel Jiménez de Vilagarcía por 39-12. Con esta victoria, la tercera en tres partidos, el conjunto vilagarciano continúa líder provisional de la clasificación.

El encuentro se caracterizó por un ritmo intenso y una gran solidez del equipo local, que supo aprovechar su fortaleza en melé y touch para dominar el juego desde los primeros minutos.

Os Ingleses mostraron un alto nivel de compromiso y cohesión, especialmente visible en la integración de los nuevos jugadores, que comienzan a dejar su sello dentro del equipo. Cada fase del partido reflejó el buen hacer de los vilagarcianos.