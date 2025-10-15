Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rugby | Liga Gallega

Os Ingleses amplía su inicio triunfal ante el Pontevedra (39-12)

Los vilagarcianos están mostrando un alto nivel de juego.

Diego Doval

Vilagarcía

El equipo sénior de Os Ingleses Rugby Club continúa su excelente inicio de temporada tras imponerse al Pontevedra R.C. en el estadio Manuel Jiménez de Vilagarcía por 39-12. Con esta victoria, la tercera en tres partidos, el conjunto vilagarciano continúa líder provisional de la clasificación.

El encuentro se caracterizó por un ritmo intenso y una gran solidez del equipo local, que supo aprovechar su fortaleza en melé y touch para dominar el juego desde los primeros minutos.

Os Ingleses mostraron un alto nivel de compromiso y cohesión, especialmente visible en la integración de los nuevos jugadores, que comienzan a dejar su sello dentro del equipo. Cada fase del partido reflejó el buen hacer de los vilagarcianos.

