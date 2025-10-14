Pénjamo: «Otros días merecimos más y no ganamos»

A la sexta fue la vencida y el Juventud de Cambados logró su primera victoria en 3ª RFEF. Fue ante el Viveiro (2-0) en un triunfo que se le resistía y que quizá llegó en el mejor partido hasta la fecha.

Rubén Cornes «Pénjamo» tiene claro que «tuvimos la suerte de ponernos muy pronto por delante y llevamos el partido a situaciones donde le podíamos hacer daño. También es cierto que el Viveiro tuvo una situación muy clara para empatar y cuando, ya en la segunda parte, ellos estaban mejor llegó el 2-0. Tuvieron que jugar con 10 al final por lesión y eso nos ayudó también».

Para el entrenador de los amarillos el valor de la victoria va más allá de los tres puntos, «a nivel anímico vale oro. A nivel defensivo, sobre todo, no fue nuestro mejor partido, pero ganar es vital. Merecimos mucho más en Boiro y en el campo del Compostela y no ganamos. Está claro que los pequeños detalles están siendo determinantes en lo que va de liga».

En dinámica negativa ha entrado ahora el Céltiga. La derrota ante el Boiro (0-3) deja a los de A Illa en la penúltima plaza empatado con el colista, el Silva, a 4 puntos. Una racha de un único punto en las cuatro últimas jornadas ha dejado a los de Luis Carro tocados a la espera, precisamente, del derbi en Burgáns de la próxima jornada.

Los de A Illa están pasando un último mes muy pobre en cuanto a puntos. / Iñaki Abella

A este partido también se refirió el propio Pénjamo, quien tiene muy claro que «el Céltiga tiene un potencial muy alto. Un equipo que es capaz de meterle cinco goles al Somozas, sin necesidad de que marque su mejor goleador, demuestra la capacidad que tiene».

En el caso del Arosa, el tropiezo en Vilalba no le ha repercutido en posiciones perdidas en la tabla. Los de Gonza Fernández se mantienen en la segunda plaza, ahora a tres puntos del liderato del Compostela, y encabezando un cuádruple empate junto a Villalbés, Lugo B y Somozas.

Después de dos victorias en las que el Arosa fue capaz de dejar la portería a cero, la derrota en A Magdalena vuelve a revivir los fantasmas de los goles encajados. Hasta la fecha un total de 8 en seis jornadas, cifra demasiado elevada para un aspirante al ascenso.