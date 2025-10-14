Luis Gabín: «El rebote ya estaba siendo una obsesión»

El Sigaltec tiene ya la primera victoria de la temporada en su casillero. Llegó ante el Ucoga Chantada en un partido en el que el aspecto defensivo tuvo mayor notoriedad para terminar imponiéndose por 60-54.

En un pabellón Sara Gómez que registró un muy buen ambiente de apoyo al equipo en su vuelta a 3ª FEB 16 años después, los vilagarcianos fueron capaces de mitigar las armas de uno de los equipos llamados a ocupar posiciones altas en la clasificación. Reconoce Luis Gabín que «ganar ya es muy positivo. Nos ayuda a sacarnos las dudas de cualquier recién ascendido y ese es un valor muy importante para nuestra confianza».

Al respecto de lo que fue el desarrollo del partido, el técnico de los vilagarcianos no quiere pasar por alto que «Chantada venía con jugadores tocados y con la baja del jugador que más genera en el perímetro. Cuando se nos presenten oportunidades de estas en nuestra pista, tenemos que aprovechar porque en condiciones normales nos va a costar mucho más».

El acierto en el lanzamiento exterior en el segundo cuarto fue determinante «para coger confianza. Su zona no nos frenó, seguimos jugando igual y fuimos capaces de meter cinco o seis triples que nos dieron mucha consistencia. Ya en la segunda parte, conseguimos mantener la intensidad en el rebote e hicimos buenas lecturas en ataque para estar siempre con ventajas».

Es precisamente el rebote una de las cuestiones en la que más hizo hincapié el técnico vilagarciano antes del partido: «Se estaba convirtiendo prácticamente en una obsesión después de la final de Copa Galicia y el primer partido en Salamanca. El equipo hizo muy buen trabajo y se notó en un partido en el que conseguimos bajos porcentajes en el rival».

En lo que se refiere a la importante presencia de aficionados en las gradas del pabellón Sara Gómez, Luis Gabín tiene claro que «hay que agradecer el apoyo. El equipo está contento y lo valora mucho. Que seamos un equipo tan de casa, y que tengamos el apoyo de los nuestros es muy importante».

El próximo rival del Sigaltec será el Universidad de Oviedo. La cita es el domingo en cancha asturiana (16.00 horas), para deshacer el empate a victorias entre ambos contendientes.