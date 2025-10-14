Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis | WTA 250

Jéssica Bouzas pasa a octavos en Osaka

La vilagarciana tiene la posibilidad de subir de la posición número 40 del ranking

Jéssica Bouzas está cada vez más cerca de las 30 mejores jugadoras del mundo.

Diego Doval

Vilagarcía

La victoria de Jéssica Bouzas ante la estadounidense Katie Volynets (6-2 y 6-4) le ha abierto la puerta a los octavos de final del Torneo de Osaka sobre pista dura.

A la espera de medirse a la rumana Jacqueline Cristian, la vilagarciana tiene la posibilidad de subir de la posición número 40 del ranking que ahora ocupa.

