Jéssica Bouzas pasa a octavos en Osaka

La victoria de Jéssica Bouzas ante la estadounidense Katie Volynets (6-2 y 6-4) le ha abierto la puerta a los octavos de final del Torneo de Osaka sobre pista dura.

A la espera de medirse a la rumana Jacqueline Cristian, la vilagarciana tiene la posibilidad de subir de la posición número 40 del ranking que ahora ocupa.