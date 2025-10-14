Tenis | WTA 250
Jéssica Bouzas pasa a octavos en Osaka
La vilagarciana tiene la posibilidad de subir de la posición número 40 del ranking
Vilagarcía
La victoria de Jéssica Bouzas ante la estadounidense Katie Volynets (6-2 y 6-4) le ha abierto la puerta a los octavos de final del Torneo de Osaka sobre pista dura.
A la espera de medirse a la rumana Jacqueline Cristian, la vilagarciana tiene la posibilidad de subir de la posición número 40 del ranking que ahora ocupa.
