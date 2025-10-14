Un gol sobre la bocina deja al Inelsa Asmubal sin la victoria (32-32)

El Inelsa Solar y Romade ofrecieron un partido de poder a poder, y que se saldó con un punto agridulce después de ir a remolque, y acariciar las meañesas una victoria que agrió la veterana canaria Haridian al empatar con un lanzamiento exterior sobre la bocina.

El partido había comenzado con un 1-5 de parcial, merced un Inelsa Solar más plano, inseguro en el ataque y con el único recurso de las penetraciones, ante un Romade más incisivo y la circulación más mecanizada. Pero poco a poco lo fueron puliendo las verdinegras. Comandadas atrás por Vanesa Domínguez, fueron asentando su 6-0 defensivo, cerrando bien en el pivote a Haridian. Era la señal de que el partido se podía pelear de lleno, y el 14-15 al descanso lo refrendaba.

Con el partido cuesta arriba, la decisión de Costas de ordenar una mixta sobre la central Marta Siñol, obligó al entrenador canario a sacar a Haridian del pivote donde la estaban cerrando bien las meañesas, e iniciar así ella la circulación. De esto sacó partido el Inelsa Solar (24-24). A partir de ahí la igualdad fue plena. Llegado el último minuto, con 31-31, tiempo muerto de Costas para preparar el último ataque con 38 segundos por delante. Sofía Arangio penetró por su lado fuerte y marcó para el 32-31 y dejar 22 segundos al rival para el empate. En la primera acción marraron en una asistencia al pivote, sufriendo una falta con el rejoj corriendo y que le dejaba 5 segundos. Con la miel en los labios, Haridiam resolvió precisamente desde el exterior, muy lejos de su zona de pivote, con un lanzamiento desde los 9 metros que entró sobre la bocina.