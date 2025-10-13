Fútbol | 1ª Autonómica
El Ribadumia se acerca a la cabeza de la tabla con una goleada
El San Martín supera al Amanecer con un contundente 2-5 y el Unión Dena cae en A Estrada
R. A.
O Salnés
El Ribadumia se sitúa en la segunda posición de la clasificación de 1ª Autonómica, solo superado por el Marín, después de vencer por 3-0 al Marcón Atlético. Los goles aurinegros los marcaron Pedro, Cristian López y Sidibé. El duelo comarcal entre Amanecer y San Martín se resolvió a favor de los vilagarcianos con un contundente 2-5. Los grovenses se adelantaron en el marcador en el minuto 5 con tanto de Saúl, pero después, Víctor Piñeiro, Hugo Soto (de penalti), Hugo Abalo (en dos ocasiones) y Jonathan consiguieron voltear el marcador antes de que Reyes cerrase el resultado en el descuento. Por su parte, el Unión Dena cayó en su visita Sport Team Estrada por 2-1. El tanto meañés lo anotó Óscar González.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Davila 11/10/2025
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil