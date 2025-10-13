Jarro de agua fría para el Atlético Vilalonga

El Atlético Vilalonga sufrió ayer una derrota dolorosa ante el Eibar B tras encajar un gol en el tiempo de descuento que les dejaba sin puntuar y las colocaba como el colista de la categoría en solitario.

El encuentro no comenzó bien para las celestes que, antes de que se cumpliesen los primeros diez minutos, ya encajaban un tanto por mediación de Karolina. El equipo sanxenxino supo encajar esta contrariedad y se lanzó a por la igualada, que no tardó en encontrar.

Antes del cuarto de hora, Sara García acertaba a superar a la meta local para establecer la igualada. A partir de ahí, ambos equipos buscaron el segundo tanto hasta que llegó la expulsión por roja directa de Syria. Las celestes tuvieron que echarse atrás para proteger el punto y el Eibar B se lanzó a la búsqueda de un tanto que le permitiese desequilibrar el encuentro. Lo acabó encontrando en una acción de Lorea ya en el descuento.