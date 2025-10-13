Fútbol | 2ª RFEF
Jarro de agua fría para el Atlético Vilalonga
R. A.
El Atlético Vilalonga sufrió ayer una derrota dolorosa ante el Eibar B tras encajar un gol en el tiempo de descuento que les dejaba sin puntuar y las colocaba como el colista de la categoría en solitario.
El encuentro no comenzó bien para las celestes que, antes de que se cumpliesen los primeros diez minutos, ya encajaban un tanto por mediación de Karolina. El equipo sanxenxino supo encajar esta contrariedad y se lanzó a por la igualada, que no tardó en encontrar.
Antes del cuarto de hora, Sara García acertaba a superar a la meta local para establecer la igualada. A partir de ahí, ambos equipos buscaron el segundo tanto hasta que llegó la expulsión por roja directa de Syria. Las celestes tuvieron que echarse atrás para proteger el punto y el Eibar B se lanzó a la búsqueda de un tanto que le permitiese desequilibrar el encuentro. Lo acabó encontrando en una acción de Lorea ya en el descuento.
Ficha Técnica
Eibar B: Garazi, Irati, Maren, Ane (Aroa Cantero, m. 82), Iraia (Lorea, m. 68), Noa Ruiz, AinhoaLizaso (Nahía, m. 56), Karolina (Maddi, m. 82), Itxaso, Nerea y Uxue
Atlético Villalonga: Lara González, Eva Valverde, Noe Pereira, Sara garcía, Candela (Andrea Otero, m. 45), Laura Martínez, Noa Santomé (Emma, m. 89), Ana Iglesias (Ángela, m. 83), María Gómez, Lucía Pérez y Syria.
GOLES: 1-0, m. 7: Karolina; 1-1, m. 13: Sara García; 2-1, m. 90: Lorea.
Árbitro: Nerea Rebollo. Amonestó a las locales Irati, Maren y Ane y a las visitantes Sara García, Syria y Noe Pereira. Expulsó con roja directa a Syria en el m. 85.
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Davila 11/10/2025
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil