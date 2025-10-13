Iglesias y Himmes ganan en Vilagarcía

La última jornada de la Copa de España de ILCA 6, disputada en aguas de la ría de Arousa durante todo el fin de semana, tuvo espacio para la sorpresa en forma de ganadores. Todo apuntaba a que la Copa estaba prácticamente decidida el sábado, con el balear Juan Bennassar y la canaria Isabel Hernández muy cerca de llevarse el premio. Sin embargo, los títulos se deciden en el agua y las tres últimas mangas del grupo oro, cambiaron por completo el panorama. La disputa de esas últimas pruebas del grupo oro provocó un cambio total en la general, y el gallego Bruno Iglesias y la alicantina Lara Sabina Himmes fueron finalmente los vencedores de la gran cita nacional.

El último día amaneció más tranquilo en la ría de Arousa. Tal y como adelantaban los partes, el viento del norte perdió intensidad respecto a las jornadas anteriores, aunque se mantuvo lo suficiente para permitir la disputa de dos mangas decisivas para el grupo oro, con las que se definieron los podios de las cinco categorías participantes. Con unos 8-9 nudos de intensidad y tras dos salidas anuladas por llamada general —provocadas por el fuera de línea de buena parte de la flota—, el Comité logró dar la primera salida en torno a las 11:00 horas.

Fue, sin duda, una jornada de emoción y máxima competitividad, con un vuelco definitivo tanto en la general absoluta masculina como en la femenina. El representante gallego del CND Riveira, que partía desde la segunda posición provisional y comenzó el día con un discreto 64 —resultado que pudo descartar—, supo aprovechar al máximo sus opciones y un quinto puesto en la última manga le bastó para proclamarse flamante vencedor de la Copa de España. Iglesias finalizó con tres puntos de ventaja sobre el segundo, Nikko Palou (RCN Palma), y cuatro sobre Juan Bennassar (RCN Palma), tercero. Los tres coparon también el podio sub-19 Masculino.

En la general absoluta femenina, gran jornada para Lara Sabina Himmes (RCR Alicante), que partía desde la segunda posición y logró la victoria final con ocho puntos de ventaja sobre Sheila Martínez (CN Campello) —la mejor del día con un primero y un tercero— y 15 sobre la canaria Isabel Hernández (RCN Gran Canaria), que cerró el podio en tercera posición.

En sub-21 Femenino, la victoria final fue para la balear Margalida Perelló (RCN Palma), seguida de Adriana Castro (RCN Torrevieja) y Ainhoa Gómez (Federación de Vela de la Región de Murcia), segunda y tercera respectivamente. Gómez se alzó además con el título en sub-19 Femenino, podio que completaron Gabriella Morell (RCN Palma) y Raquel Retamero (RCN La Línea).

La Copa de España de ILCA 6 ha estado organizada por la Real Federación Gallega de Vela, por delegación de la Real Federación Española de Vela, y contó con el patrocinio de la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, y de la Diputación de Pontevedra, con el apoyo del Concello de Vilagarcía de Arousa, la Autoridad Portuaria del Puerto de Vilagarcía y la Capitanía Marítima. Durante todo el fin de semana, las particularidades para la navegación de la ría de Arousa demostraron que es un lugar ideal para la práctica de este tipo de competiciones al más alto nivel.