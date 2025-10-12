El Sigaltec CLB estrena su casillero de victorias

Primer encuentro como locales y primera victoria. El Sigaltec CLB de Luis Gabín mostró ayer que tiene mucho que decir en esta categoría que estrena tras superar al CB Chantada por 60-54 en un duelo igualado que los vilagarcianos rompieron en el tercer cuarto, abriendo una brecha que Chantada no consiguió cerrar a tiempo. Los vilagarcianos explotaron su juego exterior ante un rival que se sentía mucho más cómodo en la pintura. Pronto se pusieron por delante en el electrónico , aunque al equipo vilagarciano le costaba abrir brecha en el marcador.

En el tercer cuarto, los dos equipos mejoraron en defensa y el Sigaltec sufrió y estuvo cerca de ceder la ventaja que traía de los dos cuartos anteriores, pero un triple de Dani Rey a falta de muy pocos segundos para el final, espabiló al equipo que, en el inicio del último cuarto comenzó a abrir brecha en el marcador (60-44) ante un Chantada que tenía muchos problemas para frenar el ataque local. El 0-8 de parcial encajado en los últimos instantes por el equipo vilagarciano no puso en peligro una victoria que permite a los locales saborear su primer triunfo esta temporada después de la derrota sufrida en Salamanca.