Baloncesto | 3ª FEB
El Sigaltec CLB estrena su casillero de victorias
Vence al Chantada (60-54) en un duelo muy igualado
Primer encuentro como locales y primera victoria. El Sigaltec CLB de Luis Gabín mostró ayer que tiene mucho que decir en esta categoría que estrena tras superar al CB Chantada por 60-54 en un duelo igualado que los vilagarcianos rompieron en el tercer cuarto, abriendo una brecha que Chantada no consiguió cerrar a tiempo. Los vilagarcianos explotaron su juego exterior ante un rival que se sentía mucho más cómodo en la pintura. Pronto se pusieron por delante en el electrónico , aunque al equipo vilagarciano le costaba abrir brecha en el marcador.
En el tercer cuarto, los dos equipos mejoraron en defensa y el Sigaltec sufrió y estuvo cerca de ceder la ventaja que traía de los dos cuartos anteriores, pero un triple de Dani Rey a falta de muy pocos segundos para el final, espabiló al equipo que, en el inicio del último cuarto comenzó a abrir brecha en el marcador (60-44) ante un Chantada que tenía muchos problemas para frenar el ataque local. El 0-8 de parcial encajado en los últimos instantes por el equipo vilagarciano no puso en peligro una victoria que permite a los locales saborear su primer triunfo esta temporada después de la derrota sufrida en Salamanca.
Ficha Técnica:
60-52
Sigaltec - CB Chantada
Sigaltec CLB: Raúl Santórum (0), Óscar Castaño (6), Pablo Fernández (7). Miguel Gil (7), Adrian Kovac (7) ---quinteto inicial--- Mateo Bello (15), Pedro Sabugueiro (9), Dani Rey (3), Aarón Monteragudo (5) y Álvaro Rodríguez (1)
CB Chantada: Mario Rodríguez (7), Seikhou Sylla (9), Gediminas Rumsha (9), Cristian Iglesias (3), Anxo Casáis (9)---quinteto inicial--- Alberto Gómez (0), Éder Pina (0), Jaime Nieto (7), Pablo Díaz (0) y Will Burgos (10).
Parciales: 14-11; 36-29 (22-18); 48-41 (12-12); 60-54 (12-13)
Árbitros: Iván Escariz Torres y Javier Moya. Señalaron 18 faltas personales a los locales y 16 a los visitantes. Sin exclusiones.
