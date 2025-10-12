El Arosa se estrella en A Magdalena

El Arosa se llevó ayer un serio revés en el campo de A Magdalena ante un rival que le hizo saltar las costuras al equipo de Gonza desde el primer minuto. Lo hizo aprovechándose de errores propios del Arosa, especialmente en los dos primeros goles, donde la defensa arlequinada ofreció una imagen muy poco contundente. Esos dos tantos, en tan solo 15 minutos, permitieron al Rácing Vilalbés instalarse en un bloque bajo que el Arosa no supo digerir pese a que lo intentó de muchas formas, pero siempre se encontraba con un rival que impedía un último pase o un remate hacia la portería local. Apenas se habían sentado la numerosa parroquia desplazada desde Vilagarcía cuando una jugada por banda derecha, en la primera aproximación vilalbesa y del partido, acababa con Make ante Manu Cabaco, al que batía para establecer el 1-0. El Arosa asumió el golpe y tomó el mando del encuentro intentando acercarse con cierto peligro a la meta local. De hecho, estuvo muy cerca en un centro de Torrado en el que nadie acertó a meter el pie para desviar al fondo de las mallas el balón.

De poder igualar el encuentro se pasó al 2-0 en una jugada en la que una indecisión de la zaga arlequinada permitía a Pablo Trigo superar a Manu Cabaco en el mano a mano. El segundo tanto ya fue más difícil de digerir para el conjunto de Gonza, que comenzó a estrellarse una y otra vez contra la tupida red diseñada por el Racing Vilalbés a partir del centro del campo. Los arlequinados dominaban el balón hasta donde lo permitían los locales y eran incapaces de encontrar ese último pase que las abriese la posibilidad de reducir las distancias. También lo intentaron a balón parado, pero los cuatro saques de esquina que ejecutaron en esa primera mitad no tuvieron ningún resultado.

Javi Rey con el balón durante el encuentro de ayer en A magdalena. / FDV

Por si esto fuese poco, antes de finalizar la primera mitad, el Rácing Vilalbés conseguiría ampliar la ventaja en el tiempo de descuento de la primera mitad en otra acción de Pablo Trigo en la que superaba a Manu Cávado y dejaba al Arosa muy tocado. En la reanudación, Gonza agitó el banquillo para intentar buscar una reacción, pero poco se mejoró en el aspecto ofensivo ante un rival muy bien armado y que destacaba por ser uno de los equipos menos goleados de la liga. El Arosa seguía estrellándose una y otra vez, con Gonza tratando de buscar una solución desde el banquillo. Cuando el encuentro enfilaba la recta final, llegaba el tanto arlequinado. Fue en una jugada por banda izquierda entre Édgard y Lombao que finalizaba con centro al área, donde aparecía Remeseiro para superar la tupida defensa local y enviar el balón a las mallas. De ahí hasta el final, el Arosa trató de buscar un segundo tanto que le permitiese mantener vivo el encuentro, pero este no llegó.

El propio Gonza se mostraba muy contrariado al término del encuentro, lamentando sobre todo los quince primeros minutos del encuentro en el que «el rival se pone por delante en dos fallos propios, fueron 15 minutos muy malos de los que tenemos que aprender y comenzar a pensar en el siguiente encuentro». El técnico arlequinado espera que «hayan sido los minutos tontos de la temporada porque no podemos regalar estos goles en una categoría como esta, donde te penalizan a la mínima».

Alineación presentada por el Arosa sobre el césped de A Magdalena. / FDV