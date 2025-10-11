El Sigaltec busca su primera victoria en liga

El Sigaltec Vilagarcía buscará su primera victoria en la 3ª FEB en el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa esta tarde (19.00 horas) ante un complicado rival como es el Chantada, al que se enfrentaron en el mismo escenario en la pasada edición de la Copa Galiica, cuando el Sigaltec venció por 83-68. Aquello ya es historia, y ahora toca la liga, donde los de Luis Gabín comenzaron con una derrota ante el potente Perfumerías Avenida de Salamanca.

No fue así para el Chantada, que disputó su primer encuentro de liga en casa, venciendo al Traumacor Culleredo por un contundente 84-69. En ese encuentro destacaron las aportaciones de Rumsha (18 puntos y 9 rebotes), Cristian Iglesias (16 puntos) o Éder Pina (15 puntos y 6 rebotes. Los lucenses son un equipo a tener en cuenta en esta Liga, donde tratarán de luchar por los puestos nobles de la clasificación.