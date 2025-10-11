Arousa brilla en la Copa de España

Las aguas de la ría de Arousa acogieron ayer la primera jornada de la Copa de España de ILCA 6, caracterizada por las excepcionales condiciones para la navegación que se disfrutaron durante todas las mangas. La flota, compuesta por 150 embarcaciones y dividida en dos grupos, pudo estrenar sus casilleros con Palma, Alicante y Murcia ocupando el liderato de las cinco divisiones que se disputan el título. Las pruebas se disputaron con viento estable de entre 12 y 15 nudos.

En la general absoluta masculina, el mallorquín Juan Bennassar (RCN Palma) fue el gran protagonista de la jornada con dos segundos y un primero, resultados que lo sitúan al frente de la general con seis puntos de ventaja sobre el gallego Bruno Iglesias (CND Ribeira), segundo, y diez sobre Nikko Palou (RCN Palma), tercero provisional.

Ña flota en plena navegación por la ría de Arousa. / Iñaki Abella

En la categoría femenina, brillante inicio para la alicantina Lara Sabina Himmes (RCR Alicante), que con un segundo, un primero y un tercero se coloca al frente de la tabla. Le siguen Isabel Hernández (RCN Gran Canaria) y Margalida Perelló (RCN Palma), segunda y tercera respectivamente.

En el resto de divisiones, el líder absoluto, Juan Bennassar, es también primero en sub-19 Masculino; en sub-19 Femenino domina la murciana Ainhoa Gómez, mientras que Margalida Perelló (RCN Palma), tercera en la general femenina, encabeza la clasificación sub-21 Femenina. Para hoy, con un parte meteorológico muy similar al de ayer, el Comité de Regatas vuelve a adelantar la hora de salida y convoca a la flota a las 10:00 horas en el campo de regatas. Si se cumplen las previsiones, será de nuevo una gran jornada de competición en Vilagarcía. La Copa de España de ILCA 6 está organizada por la Real Federación Gallega de Vela, por delegación de la Real Federación Española de Vela, y cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, y de la Diputación de Pontevedra, con el apoyo del Concello de Vilagarcía, la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima.