El Arosa quiere mantener su buena racha en Vilalba

No hay dos sin tres. Esa es la máxima con la que saltará hoy al campo de A Magdalena (17.00 horas) el Arosa para enfrentarse al Rácing Vilalbés, otro de los grandes aspirantes a los puestos nobles de la clasificación, con el objetivo de sumar una tercera victoria consecutiva que les mantenga como el principal perseguidor del Compostela. El técnico del Arosa, Gonza, reconoce que ese objetivo no va a resultar nada sencillo ya que, enfrente, tendrán a un equipo que concede muy poco y que se encuentra entre los menos goleados de la categoría. De hecho, esta temporada solo ha encajado tres tantos, dos de ellos en el duelo de la primera jornada que le enfrentó al Alondras.

«El Rácing Vilalbés es un equipo que, a nivel defensivo, hace muchas cosas bien, por lo que tendremos que estar muy finos con el balón; sabemos donde podemos hacerle daño y llegamos al encuentro confiados tras los buenos resultados y con muchas ganas de seguir haciéndolo bien», explicaba ayer el técnico. Insistía en que «debemos tener muy claro donde queremos explotar el ataque, tener paciencia y provocar que se encuentren incómodos dentro del partido, pero sobre todo, aprovechar nuestras ocasiones, porque el Rácing Vilalbés concede muy poco».

El técnico no va a poder contar para este encuentro con la participación de Álex, Mario y Martín Diz, que todavía se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones, motivo por el cual ha citado al juvenil David Piñeiro, que este fin de semana no tiene liga en División de Honor, para que forme parte de la plantilla.

Gonza mantiene que «nuestra intención es ser protagonistas y adaptarnos lo antes posible a aquello que nos pueda plantear el Vilalbés, aunque somos conscientes de las dificultades con las que nos vamos a encontrar ante un rival muy complicado».