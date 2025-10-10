Maira Horford, espera que desespera

El Mariscos Antón Cortegada continúa sin resolver el entuerto al respecto de la llegada de Maira Horford a Vilagarcía. La jugadora dominicana, con pasaporte de Brasil, continúa retenida en Sao Paulo a la espera de conseguir el permiso de la embajada española para poder trasladarse a España.

José Gorgoso, vicepresidente deportivo de la entidad vilagarciana, reconoce que la situación no está siendo fácil de gestionar: «Sabemos que la jugadora está haciendo todo lo que le están marcando desde la propia embajada, pero tampoco entendemos porque teniendo un contrato de trabajo en España la situación es tan lenta».

En la última comunicación con Horford, la jugadora y su representante hicieron saber a la entidad que la próxima cita en la embajada es el próximo lunes. Ese es el día que se fija como clave para la llegada de la ala-pívot fichada este año para el equipo de Manu Santos con la vitola de importante.

En este sentido, el club no descarta iniciar la posibilidad de buscar otra jugadora en el mercado si no se resuelve lo antes posible el entuerto burocrático. José Gorgoso considera en este sentido que «es una posibilidad que tendríamos que activar en caso de demorarse más allá del lunes. Nos tranquiliza el que tenemos la constancia de que Horford está haciendo todo lo que le corresponde para obtener un permiso que no depende de ella y sabemos de su interés en llegar cuanto antes a Vilagarcía, pero deportivamente el equipo tiene unas necesidades que también hay que atender. De momento toca esperar unos días».

Las vilagarcianas no disputarán encuentro este fin de semana. / Iñaki Abella

El calendario también ha querido que el impacto de la ausencia de Horford también se mitigue, al menos una semana. Y es que el Mariscos Antón Cortegada no jugará este fin de semana por motivos del calendario. Y es que la segunda jornada, que le llevaría a la cancha del Tarragona, la disputarán el domingo 26 de octubre. Será un fin de semana de doble jornada puesto que el día anterior las vilagarcianas visitarán al Manresa. Así, el club adopta la posibilidad que le ofrece la Federación Española de disputar dos partidos en Cataluña en un solo viaje.

Este impás competitivo también ayudará a la recuperación de otra de las jugadoras llamadas a ser pieza importante en el engranaje vilagarciano, se trata de María Angulo. La pívot vitoriana ya está en la última fase de su lesión fibrilar y el club confía en que pueda debutar en la tercera jornada ante el Mataró, también a disputarse en el pabellón Sara Gómez.

Dos ausencias, la de Horford y la de Angulo, que aún añaden más valor al triunfo logrado en el debut liguero ante el Baloncesto León por 67-66.