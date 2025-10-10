Lucía Soto recibe un premio por su trayectoria

En su centenario, la Federación Gallega de Boxeo y en el marco de los premios Rubén Martínez, ha galardonado a la pugilista y entrenadora de boxeo Lucía Soto por sus logros y entrega en favor de esta modalidad. Un premio que recogía en A Coruña, y por el que su más de cien practicantes de boxeo que ella forma en Dena, felicitan a la que es su entrenadora. «Para mí -reconoce Lucía Soto- es un honor haber recibido este galardón, y una vez más rodeada de gente que, la Lucía de 12 años que un día entré por primera vez en un gimnasio, jamas imaginó conocer».

Recuerda que «en mi primeva velada de boxeo en el pabellón de Pontevedra mi nombre estaba junto a los de Iván Pozo, Evangelista, Pantera Rodríguez... algo me enorgullece recordarlo aún hoy». La boxeadora de Poio y entrenadora en Dena traslada su agradecimiento a Manuel Planas, presidente de la Federación por «valorar mi trayectoria, porque son cosas que animan a seguir luchando por este deporte».

En Dena, con su club «Para Bellum», cumple en este 2025 un lustro formando a jóvenes en este deporte. Actualmente, además de boxeo, cuenta en Dena con kick boxing infantil desde los 3 años, king boxing para adultos y fitkboxing. Entre los practicantes, gente de entre 3 y 50 años.