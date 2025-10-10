Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo | Categoría Escolar

El Cross de Xogade cita a más de 2.000 estudiantes

El pinar de la playa de Montalvo acogió el circuito

Un momento de la entrega de diplomas y medallas a los participantes. | FdV

Diego Doval

Arousa

La playa de Montalvo fue escenario en los dos últimos días del Cross Escolar Xogade. Cerca de 2.000 escolares de muchos centros de la comarca participaron en la prueba.

Pertenecientes a Primaria y ESO se establecieron diferentes categorías, en función de la edad, y distancias para disfrutar de una prueba que se celebra con carácter anual y que es una gran fiesta de la convivencia deportiva. Y es que además de la prueba atlética hubo actividades paralelas.

El delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, presidió la ceremonia de clausura en el propio pinar de la playa de Sanxenxo. Cabe destacar que participaron hasta 26 centros, colegios e institutos, de todos los concellos de la comarca.

