Atletismo | Categoría Escolar
El Cross de Xogade cita a más de 2.000 estudiantes
El pinar de la playa de Montalvo acogió el circuito
Arousa
La playa de Montalvo fue escenario en los dos últimos días del Cross Escolar Xogade. Cerca de 2.000 escolares de muchos centros de la comarca participaron en la prueba.
Pertenecientes a Primaria y ESO se establecieron diferentes categorías, en función de la edad, y distancias para disfrutar de una prueba que se celebra con carácter anual y que es una gran fiesta de la convivencia deportiva. Y es que además de la prueba atlética hubo actividades paralelas.
El delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, presidió la ceremonia de clausura en el propio pinar de la playa de Sanxenxo. Cabe destacar que participaron hasta 26 centros, colegios e institutos, de todos los concellos de la comarca.
