La vela reina de nuevo en Vilagarcía

Desde mañana jueves Vilagarcía volverá a ser escenario de un gran evento deportivo nacional con la celebración de la Copa de España de Vela de la clase ILCA 6, una modalidad olímpica femenina que reunirá durante cuatro días a 159 deportistas procedentes de distintos puntos de España, así como de países como Suiza, Estonia, Guatemala, Panamá y Portugal.

El Centro Galego de Vela acogió también el acto de presentación oficial con la presencia de representantes institucionales como Pedro Piñeiro, vicepresidente de la Federación Gallega de Vela; Blanca García-Señoráns, directoria territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; Marcos Guisasola, diputado provincial de Medio Ambiente e Mar; Carlos Coira, concejal de Deportes de Vilagarcía; Alfonso González, jefe comercial del Puerto de Vilagarcía; y el capitán marítimo, Juan Andrés Pérez.

Pedro Piñeiro fue el encargado de abrir el acto destacando que «se trata de una de las grandes citas anuales de la Federación por su alto nivel competitivo y la gran participación». También quiso agradecer el apoyo de las administraciones subrayando «la sintonía entre ellas para hacer posible un evento de este calibre».

Más de 150 embarcaciones participarán durante el fin de semana. / Iñaki Abella

Por su parte, Blanca García-Señoráns recordó que «de las 23 medallas olímpicas gallegas, 18 están vinculadas a deportes náuticos». En la misma línea, el concejal Carlos Coira calificó como «extraordinario» poder albergar en Vilagarcía una prueba nacional de una clase olímpica y agradeció que «los mejores regatistas de España y del extranjero puedan disfrutar de la ría y de la ciudad».

La competición comenzará mañana con la jornada de mediciones, registro y reunión de patrones, y se prolongará hasta el domingo, día en que se celebrarán las finales y la entrega de premios a partir de las 17.30 horas. En total, el comité podrá completar hasta nueve pruebas a lo largo de tres jornadas, con títulos en juego en las categorías absoluta, sub-21 y sub-19.

Además de los deportistas, entrenadores y equipos técnicos, se estima que el evento atraerá a unas 300 personas, lo que tendrá un impacto directo en la economía local. Desde la Federación Gallega destacan que el gran número de inscritos «supone todo un éxito» y confirma el creciente interés por competir en Galicia, especialmente en la ría de Arousa.