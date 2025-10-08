El Rasoeiro se resigna a la superioridad notable del Bueu

O Grove Paraíso Rasoeiro cayó con contundencia ante el Bueu. Lo hizo en un partido que siempre dominaron los visitantes, arrancando ya de partida por un 1-4 de parcial, y planteando de partida una mixta sobre Arón por el centro que maniató al Rasu. Aún así, por un momento parecía engancharse el Rasu (5-6). Fue una reacción efímera, por cuanto el Bueu volvió a abrir ventaja de 5 en el min. 12 (6-11). Por un momento los grovenses resistieron haciendo la goma, colocándose a 2 en el minuto 28 (19-21). Pero ahí, una diana de Dios y dos de Latas volvían a abrir renta para el Bueu, llevando el partido a un 19-24 al descanso.

El dominio visitante fue a más en la segunda parte. En los últimos diez minutos, con un 32-36, el Rasu, impotente, bajó los brazos para ceder un parcial de 2-8 que dejaba al marcador en el 34-44 final.

Pablo Sixto valoraba el choque: «la mixta sobre Arón nos hizo mucho daño en ataque y atrás no fuimos capaces de contener sus oleadas, y los muchos errores nuestros en ataque propiciaban contras letales que les allanaba el terreno». Y es que la defensa es una faceta en la que cabe trabajar, por cuanto 72 goles encajados en las dos jornadas disputadas colocan al Rasu como equipo más goleado.

Por su parte, en Segunda Autonómica el Balonmán Arousa cayó en Carril ante el Sanxenxo por 29-33. Un gol de Paredes mantenía las espadas en todo lo alto (25-25). Pero ahí un parcial de 0-4 encarriló el partido para el Sanxenxo. Mientras el Asmubal cumplió en su visita a tierras coruñesas ante el Alca, al que se impuso por 24-30.