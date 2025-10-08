Leyre Villamediana obtiene en Salceda el nivel de 2º DAN

La sección arousana del Judo Club Pontevedra volvió a dejar su sello en el ámbito autonómico coin los excelentes resultados logrados por Leyre Villamediana y José Nogueira, al superar con éxito los exámenes de cinturón negro celebrados el pasado sábado en el pabellón de Salceda de Caselas entre cerca de treinta aspirantes.

Villamediana alcanzó el 2º DAN tras superar con solvencia la prueba por la vía de la competición, mientras que Nogueira obtuvo el 1º DAN mediante el examen técnico. Ambos estuvieron acompañados por Pablo Carballo y Pablo Pérez, que desempeñaron el papel de Uke durante las demostraciones.

Los resultados reflejan la constancia y evolución de los representantes arousanos del Judo Club Pontevedra, así como el trabajo de su entrenador Fran Miguéns, quien formó parte del tribunal evaluador.

En el caso de Leyre Villamediana la categoría obtenida va en consonancia con la extraordinaria temporada que está llevando a cabo en cuanto a resultados.