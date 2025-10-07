Manu Santos: «Tiene mucho mérito el trabajo de las jugadoras»

La épica victoria conseguida por el Mariscos Antón Cortegada ante el Baloncesto León (77-76) fue catalogada por el técnico debutante Manu Santos como un resultado «que tiene mucho mérito el trabajo de las chicas y de ser capaces de competir así, sufriendo en la cancha y no rindiéndose nunca. Eso es lo más destacable».

Si bien lo mínimo de la diferencia no es suficiente para alterar la valoración del entrenador, no duda en reconocer que «empezar ganando siempre es bueno, más aún después de una pretemporada muy accidentada». En esta misma línea, asegura Santos que «lo que más me gustó fue la intensidad, la defensa, la garra, el no rendirse y la capacidad de competir contra un muy buen equipo como León que tiene muy buen nivel».

Acerca de lo que fue el desarrollo del choque, el entrenador del Mariscos Antón Cortegada considera que «empezamos muy bien el partido, jugando a lo que queremos, pero con desorden en ataque. Y luego a partir del segundo cuarto, mantuvimos nuestro nivel en defensa salvo en el rebote que nos lo ganaron por 14 rebotes donde tenían superioridad física».

La perseverancia en sus opciones fue clave en la remontada en Fontecarmoa. / Iñaki Abella

Cuando más difícil parecía la posibilidad de victoria, el entrenador vilagarciano reconoce que «fuimos compensando esa desventaja con nuestra defensa y forzando pérdidas en el rival. En ataque tenemos que mejorar el orden, pero nos salvaron los básicos defensivos y ese deseo por competir en un partido que pudo caer de cualquiera de los dos lados. Independientemente del resultado las conclusiones hubiesen sido las mismas: muy buen trabajo de las chicas, mucho esfuerzo y muchísimo mérito para ellas».

En 3ª FEB, el Sigaltec cayó ante el Perfumerías Avenida en Salmanca (103-73). Luis Gabín reconoce que «en nuestro aro hubo 42 rebotes, pero no pudimos coger ni la mitad. Fuimos más competitivos de lo que dice el marcador, pero la diferencia se nos va en sus rebotes de ataque. El equipo metió 73 puntos en una cancha muy complicada, pero no somos capaces de contener al rival en el rebote. Compensamos ese déficit a base de talento, pero cuando no podemos nos penalizan. Aún asi, hicimos cosas muy bien».